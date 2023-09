Tšiili ralli liider Tänak: pidime rehvide eest hoolitsema ja saime sellega päris hästi hakkama

„Võime reedega rahule jääda, üsna stabiilne päev on olnud,“ rääkis Tänak RallyTV vahendusel. “Pärastlõuna oli draamavaba, pidime rehvide eest hoolitsema ja ütleksin, et saime sellega päris hästi hakkama.“

Rehvivaliku osas lisas saarlane: “Ma pole kindel, kas see oli optimaalseim valik, aga siin oligi keeruline head otsust teha. Olime positsioonil, kus emma-kumma valiku kasuks otsustada oli raske. Hiljem tundus, et kõva rehv oleks ehk parem olnud, aga saime hästi hakkama. Rehve oli vaja säästa ning head rütmi hoida. Tundsin end autos mugavalt.“

Laupäevane päev on Tšiili ralli pikim. Sõitjad läbivad kuue katsega 154 võistluskilomeetrit. “Homme ootab ees väljakutse. Katsed on palju tehnilisemad ja pinnas on taas keeruline. Hommikul on väga keeruline teha õiget rehvivalikut, eriti seoses madala õhutemperatuuriga,“ vaatas Tänak laupäeva suunas.