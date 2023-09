Ott Tänak püsib Tšiili rallil esikohaheitluses: Martin oli pärast maandumist veidi vaikne, aga ta on terve

Tänak selgitas lõunapausi ajal WRC meediale, miks Tšiili tänavused katsed niivõrd nõudlikud on. “Me sõidame neid katseid esimest korda, kiirus on suur ja teed on kitsad,“ märkis Tänak, kelle keskmine kiirus senisel rallil on 113,5 km/h. “Selgelt on pidamist vähe, sellise kiirusega on paljud kohad ootamatult hüppelised. Sellistes tingimustes on raske igal pool piiri peal sõita.“