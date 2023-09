VIDEO | Tänak ja Järveoja kaotasid raju maandumisega hübriidi ning tegid pirueti, Loubet' võistlus lõppes puude all

Avakatse 2,1-sekundilise eduga Teemu Sunineni (Hyundai) ees võitnud Tänak kerkis ralli liidriks. Teise katse lõpus tegi eestlane pirueti ning langes üldarvestuses Elfyn Evansi (Toyota) ja Sunineni taha kolmandaks. Enam peavalu piruetist põhjustas aga üks karm hüpe samal kiiruskatsel. „Tegin lõpus spinni, aga alguses on üks väga ohtlik hüpe. Ma pole kindel, kas Martiniga on kõik korras, see oli päris valus maandumine. Kaotasime ka hübriidi,“ rääkis Tänak.