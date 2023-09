DELFI VIDEO | Mulluse meistri TalTechi mängijad leidsid uue kodu TSA-s. Laura Anette Tael: vähemalt pool tiimist liikus siia

„Väga suur osa TalTechist tuli üle Tallinna Spordiakadeemiasse. Eesmärgid on sel aastal teised, sest proovime noortena individuaalselt areneda. Kui tuleb hooaja sees võite, siis see on suur boonus,“ ütles sel hooajal TSA vormi selga tõmbav Laura Anette Tael. Mullu meistriks tulnud TalTech/Nordaidi naiskonnast tegi sama sammu peatreener Sergio Cubeiro Ricoga ning mängijad nagu Kätlin Kangur, Kristel Rattasepp, Janne Pulk, Sofia Kosareva, Anna-Liisa Vannamik ja Maarja Grünmann.