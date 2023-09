Venemaa sportlased pääsevad Pariisi paraolümpiamängudele

Paraolümpiakomitee president Andrew Parsons avaldas arvamust, et nende otsus ei mõjuta kahe nädala pärast Mumbais toimuvat rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) istungit, kus tuleb arutlusele sama teema.

„Ma ei usu, et meie otsus ROK-i mõjutab. Mis puudutab olümpiat, siis operatiivsel tasandil töötame küll väga integreeritult, kuid me oleme ikkagi kaks erinevat organisatsiooni. Nii et samadel teemadel tuleb meil ette ka erinevaid otsuseid,“ ütles Parsons, vahendab Reuters.