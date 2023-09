Olümpiat silmas pidades tehti erandid kümnevõistlejale Johannes Ermile, kreeka-rooma maadlejale Heiki Nabile ning epeenaiskonnale, kes on alates 1. oktoobrist B-kategooria sportlase staatuses. Ermile tehti erand üheks aastaks ning ülejäänutele kevadeni ehk OM-i kvalifikatsiooniperioodi lõpuni. Suuremad muudatused toimusid C-kategooria ja noorsportlaste kategooriates. Samal ajal tõdeti EOK leerist, et tippspordis on jätkamas sõudelegendid Tõnu Endrekson ja Allar Raja.