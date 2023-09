Latvala kergitas saladuseloori uue hooaja lepingutelt

Toyota juhtkond on juba varem avaldanud, et sooviks ideaalis jätkata senise nelikuga: põhisõitjate Kalle Rovanperä ja Elfyn Evansi ning poole kohaga pilootide Sebastien Ogier ja Takamoto Katsutaga.

Viimastel aastatel rallisarja domineerinud Toyota sõitjate nelik on püsinud muutumatuna alates 2020. aastast. Ainsad muudatused koosseisus on olnud, et Ogier' otsustas alates 2022. aastast minna osalise tööajaga sõitjaks ning et Esapekka Lappi, kes jagas prantslasega kolmandat autot, liitus 2023. aastaks Hyundaiga.