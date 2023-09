ÜHEKSA KÜSIMUST | Naiste meistriliigas osaleb 9,5 võistkonda. Kes on suursoosikud? Mis sai lagunenud TalTechi mängijatest?

Eelmisel hooajal oli Eestis kaks meistriliiga naiskonda, kes osalesid samal ajal ka Balti liigas, ning üheksa esiliiga satsi. Tänavu on meistrisarjas lausa kümme tiimi, millest viis on Tallinnast, ning lisaks on esindatud Tartu, Rapla, Pärnu, Luunja ja Keila. Delfi vaatab hooajale otsa üheksa küsimuse abil.