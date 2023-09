Iga Swiatek sai Tokyos venelannalt üllatuskaotuse

Kudermetova sõnas üllatusvõidu järel, et mingit erilist mänguplaani tal tänaseks ei olnud.

„Üritasin endale lihtsalt sisendada, et suudan teda võita. Täna see õnnestus. Olen tõesti väga õnnelik, et sain selle seeria katkestatud ja esimese võidu kätte,“ lausus 26-aastane venelanna.