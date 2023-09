Kriitika alla langenud Mourinho: see on minu halvim hooaja algus

„See on ka minu halvim hooaja algus treenerina,“ sõnas 60-aastane portugallane, kelle hoolealused on kuuest mängust kaotanud kolm ja saanud vaid viis punkti.

„See on see meeskond, mis meil on, nii heas kui halvas. Peame edasi liikuma - pole aega hädaldamiseks,“ ütles Mourinho. „Teeme järgmise mängu eel kõvasti tööd. Kaalul on kolm punkti, see on meie jaoks praegu tohutu tähtsusega mäng.“