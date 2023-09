Üllatavalt avameelne Jelena Välbe: doping on Venemaa suusatamises suur probleem

„Ilmselgelt ei lähe meil hästi. Dopingujuhtumeid on ja need tulevad lainetena,“ sõnas Välbe Venemaa uudisteagentuurile RIA Novosti, vahendab Dagbladet.

Suusajuhi sõnul on Venemaa liiga suur ja lai ning seetõttu jäävad alaliidu käed tihti lühikeseks.

Probleem on läinud nii suureks, et Välbe tahab hakata Venemaa suusatajaid rahaliselt karistama, kui nad dopinguküttide eest kõrvale hiilivad.

„Miks me suusatajatele maksame?“ küsis ta koosolekul retooriliselt, lisades: „Nad ei unusta raha võttes, kus nad on. Kui me karistame neid rahatrahviga, lõpetavad nad Internetis mängimise ja keskenduvad selle asemel ADAMSi programmi täitmisele.“