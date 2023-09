Rovanperä võidule ei mõtle: Tšiilis tuleb sõita targalt

Rovanperä juhib enne Tšiili kruusarallit meeskonnakaaslase Elfyn Evansi ees 33 punktiga. See tähendab, et teoreetiliselt on tal võimalus juba sel nädalavahetusel MM-tiitli võit kindlustada. Selleks peab ta saama 27 punkti rohkem kui Evans.

Sarja liider tunnistas, et võidule nad ei mõtle. „Tahan sõita targa ralli nagu alati. Vajame häid punkte. Aga loomulikult peame kogu aeg end Elfyniga võrdlema. Kui saame temast rohkem punkte, on seegi hea,“ ütles Rovanperä Rallit.fi-le.

Ta ennustab, et tänasest kujuneb väga keeruline päev, sest neil tuleb teistele rada puhastada. „Siinsed teed peaksid mulle hästi sobima, aga reede on puhastamise tõttu muidugi suur väljakutse. Siin on palju lahtist kruusa,“ ütles Rovanperä.

„Aga kõige tähtsam on see, et me ei jääks Elfynist väga palju maha,“ lisas ta.

Toyota tiimijuht Jari-Matti Latvala ütles, et Rovanperä ei tohiks tänase päevaga oma lähikonkurentidele üle poole minuti kaotada.

„Loodame, et ta üle poole minuti ei kaota, sest pärast seda on raske poodiumile jõuda. See ralli on kiire. Kõik need teed peaksid meie autole väga hästi sobima. Ma eeldan, et kõik meie sõitjad võitlevad kõrgeimate positsioonide eest,“ sõnas Latvala optimistlikult.

Tänane võistluspäev algab meie aja järgi kell 14.35.