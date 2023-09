FC Barcelonat kahtlustatakse kohtunike äraostmises

Läbiotsimise põhjuseks oli uurimine, mille keskmes on FC Barcelona vutiklubi.

Nimelt süüdistatakse Barcelonat korruptsioonis, mis on seotud jalgpallikohtunike komitee endisele asepresidendile Jose Maria Enriquez Negreirale tehtud maksetega. Vastutasuks olevat klubi saanud soodsamaid kohtunike otsuseid.

Väidetavalt maksis Barcelona Negreirale ja tema ettevõttele Dasnil 95 aastatel 1993-2018 kokku 8,4 miljonit eurot. Barcelona on tunnistanud, et maksis Negreira firmale, kuid klubi väitel osteti selle raha eest “välist tehnilist konsultatsiooni“, et koostada treenerite tarbeks kohtunike kohta videoraporteid.