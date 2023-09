Neuville ennustab Tänakule Tšiilis kõrget kohta

Neuville rääkis intervjuus Belgia meediale, kes lõpetavad Tšiilis tema arvates esikolmikus. „Ma sean ennast esikohale. Arvan, et Ott Tänak sõidab hea ralli ja lõpetab teisena. Kolmandaks jääb Elfyn Evans,“ spekuleeris Neuville.

Rovanperä suurima eesmärk Tšiilis on edestada enda võistkonnakaaslast Elfyn Evansit. Hooaja 11. etapi eel on Rovaperä edu Walesi sõitja ees 33 punkti. Kui Rovanperä teenib Tšiilist maksimumpunktid ja Evans jääb nullile, kroonitakse Soome ralliäss pühapäeval maailmameistriks