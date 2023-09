36 väravat visanud Põlva Serviti küttis Tapale sauna

Mathias Rebase sõnul on Servitil vaatamata saadud võidule probleeme kaitses. „Eks vajalikud ja tähtsad punktid saime kätte. Varajane hooaja algus on ka muidugi. Saame kõike veel parandada ja lihvida. Muidu olid poisid tublid ja kõik said mänguaega.“ kommenteeris Rebane meeskonna mängu.