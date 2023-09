Kläbo on suusahooaja eel muljetavaldavas vormis: ta näeb välja nagu kahe ja poole aastane Anguse pull

Skinstad tuletas meelde, et ühe pildi põhjal ei saa teha suuri järeldusi. Samas tõdes ta, et Kläbo tiim teeb harva midagi juhuslikult. „Neil on alati plaan. Kui Kläbo on praegu füüsiliselt tugevam, saab temast veelgi tugevam suusataja,“ nentis Skinstad. „Ta näeb praegu välja nagu mees. Minevikus on ta alati olnud veidi beebinäoga, kuid nüüd meenutab ta mulle kahe ja poole aastast Anguse pulli.“