REEDEL DELFI TV-s | Nädala mäng: Tartu Ülikool võõrustab hooaja esimeses kodumängus Ventspilsi

Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonna abitreeneri Olari Naritsa sõnul on Ventspilsi kohta raske midagi konkreetselt öelda. „Sisuliselt on Ventspils täiesti uus võistkond, sest eelmisest hooajast on jäänud kaks-kolm mängijat. Nähtud kontrollmängude põhjal saab öelda, et nad alles otsivad oma selle hooaja stiili ja on eri mängudes katsetanud erinevaid asju, analüüsis Naritsa.

„Tundub, et proovivad palju punkte saada kiirrünnakutest ja korvialune on ka päris tugev. Nagu ikka, siis mängu võtmekohad on lauavõitlus ja mängutempo kontrollimine. Tahame kodusaalis kindlasti hooaega hästi alustada ja ehk on siinkohal abiks see, et oleme pisut varem oma asjadega pihta hakanud. Loodame, et ka publik on uue hooaja osas põnevil ja tuleb oma reede õhtut meeleolukalt sisustama ja mängule kaasa elama,“ lisas ta.