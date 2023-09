„Tahan saada pornostaariks.“ Sporditähe labane nali algatas kriitikalaviini ja vihkamise

Miami Dolphinsi NFL-i võistkond on saanud sel nädalal suurema tähelepanu osaliseks. Klubi staarmängija Tyreek Hill ütles live´is, et soovib pärast karjääri lõppu liikuda täiskasvanute meelelahutusärisse, teatas Men´s Health.

„Kui ma karjääri lõpetan, tahan saada pornostaariks. Ma mõtlen seda tõsiselt. Kas sa arvad, et ma olen selle jaoks valmis?“ küsis Hill NFL-i klubikaaslaselt Mike Evansilt.

Üllatav küsimus jättis Evansi sõnatuks. Lõpuks vastas ta, et see on Hilli enda asi, millega ta pärast karjääri teeb.