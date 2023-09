Cronimet liiga tegevjuhina alustab tööd Avo Keel

Alaliidu presidendi Hanno Pevkuri sõnul on Cronimeti tulek meeste Balti liiga nimisponsoriks selle hooaja kõige suurem uudis. „Head uudised sellega ei piirdu. Tänu suursponsori toele saame viia liiga igapäevase juhtimise uuele tasemele. Alaliidul on hea meel, et saime kokkuleppele Avo Keelega, kes on teadmistega nii kodusest klubivõrkpallist kui ka Läti ja Leedu võrkpalli olukorrast üldisemalt, on ideaalne mees juhtima uues kuues hooaega alustavat Cronimet liigat,“ kommenteeris võrkpalliliidu otsust Pevkur.