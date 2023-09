DELFI VIDEO | Vanameister Raadik utsitab tiimikaaslasi: karjusin Toms Švansile, et jookse läbi plakati. Puitplakat ei tee ju midagi

„Ühel õhtul Jasmin kirjutas, ise pikutasin kodus voodis, laps magas kõrval. Toomas küsis konkreetselt: kas tuled Pärnusse? Olin juba ise neid mõtteid mõlgutanud varem. Soomes ütlesin ära, et ma seal enam ei soovi mängida,“ rääkis Raadik, lisades, et Pärnuga ta pikalt läbirääkimisi ei pidanudki. Oluline oli abikaasalt nõusolek saada. “Kõigepealt tahtsin kindlasti, et pere oleks nõus ja et neil oleks hea,“ jätkas nurgaründaja. “See on minu prioriteet.“