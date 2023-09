Dani Sordo on MM-sarja tuleviku pärast mures: rallisid korraldavad inimesed, kes teemast midagi ei tea

188 MM-rallit sõitnud Dani Sordo tunneb WRC tuleviku pärast muret. „Asju tuleb muuta. Kui samamoodi jätkame, siis on hästi, kui stardis on kaks autotootjat,“ rääkis Sordo paar nädalat tagasi pärast Kreeka Akropolise rallit.

Sordo sõnul on MM-sarjal mitmeid probleeme. Suurima murekohana tõi ta välja, et sarjas osaleb ainult kolm tiimi ning kohti sõitjatele on vähe. Sordo sõnul peaks lootustandvatel tulevikutegijatel olema võimalus oma oskusi näidata. „Kui mina ralliga alustasin, siis sai sõita ka erameeskonna autoga. Tänapäeval on see võimatu,“ nentis Sordo.