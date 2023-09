Anu Säärits ja Kalev Kruus on arvutitega asendatavad. Pretsedent on Filipiinidel juba loodud!

„Milleks meile tehisintellekt, kui meil on piisavalt andekaid spordiajakirjanikke? Tehisintellekt ei suuda kunagi jäljendada armastust ja kirge. Mängijad ei ole ju automatiseeritud või tehislikud,“ rääkis Suntay Philstar Globalile.

Ning samal seisukohal oli ka e-spordi skeenes tegutsev Paolo Barcelon. „See on murettekitav, eriti meiesuguste talentide jaoks, kes e-spordi ülekannetes esinevad. Esialgu olin üllatunud, aga siis tabas mind pettumus, sest nad ei suutnud emotsioone ja põnevust piisavalt hästi edasi anda.“

Maia ja Marco ekraanidele toonud telekanal GMA üritas aga selgitada, et nende eesmärk pole mitte praeguseid saatejuhte välja süüa, vaid tuua pealtvaatajateni rohkem kohtumisi. „Nad ei suuda kunagi asendada kogenud saatejuhte, kes on meie organisatsiooni hingeks. Teised suuremad uudistekanalid kasutavad juba ammu tehisintellekti, et edasi areneda.“