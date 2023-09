Eesti korvpalli kümme suurimat skandaali. Tülid, staari liigne uljus, legendaarne vise ja surm

„Erinevalt minust oled sa kuradi kooripoiss. Kooripoiss!“ karjus Arnold Schwarzenegger ühes oma hiilgavas filmis antagonistile. Siledad ja lakutud poisid pole edu saavutanud ka Eesti korvpallis. Suuri saavutusi küll napib, aga kirge on selle võrra enam.

LP pani pingeritta Eesti suurimad korvpalliskandaalid, mis on puhkenud pärast iseseisvumise taastamist. Leidub nii tülisid, kurioosumeid kui ka üks tõeline tragöödia.

10. Tartu ja Rapla rüselus (2005)

Tartu Ülikool/Rocki ja keeletoimetajate hirmu Rapla BIG/new balance’i vahel peetud Eesti meistrivõistluste veerandfinaali esimene matš päädis 55 sekundit enne lõppu massirüselusega. Võib-olla saadi inspiratsiooni aasta varem juhtunud NBA kurikuulsast „Malice at the Palace’ist“, sest varem ega hiljem pole mängijad maailma parimas liigas (vabandust, Euroliiga armastajad!) ega ka Eestis niimoodi raksu läinud. Tõsi, erinevalt Detroitist Tartus hoope ei jagatud ja tribüünidele ei tormatud. Pärast Rapla tagamängija Artis Stankevitši veast Rocki liidri Augenijus Vaškyse vastu alanud kähmlust lubasid kohtunikud jätkata ainult kahel Tartu ja kolmel Rapla palluril. Tartlased Rain Peerandi ja Marko Raamat suutsid edu hoida ning kohtumise võita. Teise mängu eel nõudis Rapla kõigile kakluses osalenutele mängukeeldu, sel juhul poleks Tartu vajalikku viit pallurit kokku saanud ja Rapla pääsenuks edasi. Korvpalliliit lükkas nõude tagasi ja Tartu pani platsil oma paremuse maksma ka seeria teises kohtumises.