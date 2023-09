Tõestatud! Ühe mehe domineerimine on fännid F1-st eemale peletanud

Sotsiaalmeedia käitumist uuriv Buzz Radar avaldas neljapäeval oma viimase uurimistöö „Kas F1 on kõrgpunkti saavutanud?“ tulemused. Uurimuses on analüüsitud rohkem kui 70 miljonit F1 fännide tehtud postitust viimase kümnendi jooksul.

Peamine järeldus on see, et vormel 1 pole sotsiaalmeedia mainimiste, uute jälgijate ja postituste leviulatuse poolest ammu nii kasinaid aegu elanud kui tänavusel hooajal.

Analüüsis leiti, et selle hooaja esimese viie kuu sotsiaalmeedia mainimiste poolest võrredes eelmise aasta sama perioodiga on toimunud tervelt 70,2%-line langus. Uusi jälgijaid on F1 saanud sama perioodi võrdlustes 46,26% vähem ja postituste ulatus on langenud 64,10%.

Kui 2021. aasta jaanuarist maikuuni mainiti F1 sarja sotsiaalmeedias 3,19 miljonit korda, siis 2022. aastal kasvas see arv 6,14 miljonini ning tänavu langes 1,83 miljonini. Uusi jälgijaid püüti 2021. aasta esimese viie kuuga 624 000, 2022. aastal 911 000 ja tänavu vaid 489 000.

Uurimus läks numbritest kaugemalegi ja leidis, et 2023. aastal on drastiliselt kasvanud nende postituste arv, milles F1-st räägitakse negatiivsete omadussõnadega. Oluliselt tihemini kohtab sotsiaalmeedias F1 kontekstis sõnu „igav“ ja „tüütu“, mitte enam „põnev“ ja „paeluv“.

Uurijad seostavad vastavaid tulemusi otseselt igavaks muutunud tiitliheitlusega. Samasuguseid trende oli viimati näha ka 2018. aastal, kui Lewis Hamilton võitis oma viienda tiitli. Praeguseks on tal tiitleid seitse.

Tegelikult on kõik hästi

2021. aasta fännihuvi kasvu põhjendatakse F1 sarja omanike vahetusega, Netflixi sarjaga „Drive to Survive“ ja koroonapandeemiaga. Enne 2021. aasta hooaega oli sotsiaalmeedias kõige jälgitum hooaeg 2016, mil Hamiltoni ees napsas tiitli tema Mercedese tiimikaaslane Nico Rosberg. 2022. aasta plahvatusliku tõusu taga oli 2021. aasta põnev tiitliheitlus ja skandaalne viimane etapp, kus Verstappeni tiitlivõit sai selgeks sisuliselt alles viimasel ringil pärast turvaauto režiimi ajal tehtud vastuolulisi otsuseid võistlusjuhi poolt.