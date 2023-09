Endine Nõmme Kalju peatreener hakkab juhendama esiliiga meeskonda

35-aastane Koppel võtab peatreeneri rolli üle esimesel detsembril, kuid tegevused seoses järgmise hooaja ettevalmistustega on juba käivitunud. Käimasoleva hooaja lõpuni jätkab esindusmeeskonna peatreenerina Veiko Haan.

Viimati tegutses Koppel Elva peatreenerina aastatel 2014-2016. Pärast seda juhendas ta Premium liigas nii Tartu Tammekat kui ka Nõmme Kaljut.

„Oleme olnud pikemat aega uue peatreeneri otsingul ning mul on hea meel, et esindusmeeskonna peatreeneriks saab just Kaido Koppel. Kaido on näinud FC Elva algusaastaid, olnud klubis nii mängija kui ka treeneri rollis ning on saanud palju kogemusi Premium liigas. Usun, et nii esindusmeeskonnal kui ka tervel klubil on tema käest võimalik palju õppida. FC Elva eesmärk on tegutseda parema ja sportlikuma Elva ja Lõuna-Eesti nimel ning usun, et Kaido panusega suudame seda eesmärki veelgi paremini täita,“ rääkis Elva klubitegevjuht Marie Pau.

Koppelil on hea meel Elvasse naasta ning ta loodab oma ambitsioonidega ka mängijaid nakatada. „Väga hea meel on kodulinna tagasi tulla. Vahepeal on nii palju muutunud, et väikesed poisid ja tüdrukud, keda käekõrval lasteaia treeningutele viisin, on juba Elva esindusvõistkondades ja Eesti noortekoondistes tegusid tegemas. Kuna olen pikalt kõrgliigas töötanud, siis oman täpset ülevaadet sellest, kuidas Eesti tipptasemel töö käib.“

„Elvas on palju noori jalgpallureid, kes peavad vähemalt esimese sammuna Eesti tipptaseme poole püüdlema. Peamine muudatus on vaja teha mõtlemises. Tuleb olla ambitsioonikas ja vastavalt sellele ka tegutseda. Elva on tõsine spordilinn ja hakkame igapäevaselt tööd tegema, et see ka platsil näha oleks. Tahame läbi selle olla Elva noortele heaks eeskujuks,“ lisas ta.