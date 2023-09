Inglismaa tippklubi jalgpallurid ei saa uute särkide pärast mängimisele keskenduda

Uute vormide üle on kurtnud ka Aston Villa meeskonna liikmed, kelle sõnul on mänguvormid liialt niiskust imavad ja muudavad seetõttu mängimise keeruliseks. Naismängijaid kardavad aga pigem seda, et ühel hetkel võivad särgid lihtsalt sedavõrd liibuvaks muutuda, et sisuliselt paljastavad nende ihu.

Aston Villa naiskond alustab liigahooaega sel pühapäeval Manchester Unitedi vastu, kuid BBC jalgpallieksperdi Jacqui Oatley sõnul tunnevad Birminghami klubi mängijad ennast kohtumise eel äärmiselt ebamugavalt. „Neil on tulemas neli telemängu. Tavaliselt oleksid mängijad selle üle väga õnnelikud, aga praegu on nad hirmul, sest ei tea, kuidas niisketes ja liibuvates vormides välja näevad.“

Oatley sõnul peaksid naised keskenduma mängimisele, kuid antud olukorras on see väga keeruline: „Nagu me teame, siis naised pööravad oma kehale palju tähelepanu. See võib meie sooritusvõimet oluliselt mõjutada, kui peame pidevalt mõtlema sellele, kuidas välja näeme ja et särk võib rindade ja teiste kehaosade külge kleepuda.“