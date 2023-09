VIDEO | Tšiili MM-rallil kimbutab sõitjaid krõbe ilm

M-Sporti sõitjale meenutati ka seda, et kui viimati 2019. aastal Tšiilis etapp toimus, siis oli võidumeheks just tema. Tänaku hinnangul on aga olukord vahepealsete aastatega palju muutunud: „Selliseid jutte on tore rääkida, aga saab olema keeruline, sest teised tiimid on väga-väga tugevad. Vaatame, mis võimalused meile jäetakse ja anname endast maksimumi.“