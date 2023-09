Tšiili ralli. Kas Evans püsib tiitliheitluses ja Tänak võidab taas?

Samuti loodeti enne Kreeka rallit, et suvepuhkuselt tulnud tiimid avavad uksi järgmisse aastasse ehk annavad teada, kellega on lepingud sõlmitud või kohe sõlmitakse – rallidevaheline paus olla läbirääkimisteks parim aeg –, kuid tühjagi. Selgus ainult see, et Rovanperä jätkab ilmselt Toyotas, mis polnud just uudis. Tõsi, paar rallieksperti ja käputäis fänne luges Ott Tänaku käitumisest ja näoilmest välja, et ta on Hyundaiga lepingu juba sõlminud, ent uhuuteaduse põhjal palju järeldada oleks pisut ennatlik. Ent siiski... Kreeka ralli olulisim sündmus oli Tänaku kinnitus, et järgmisel hooajal ta igal juhul võitleb MM-tiitli nimel.