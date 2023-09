Kui Eesti koondis MM-iks sponsoreid ei leia, siis peavad mängijad kuluka reisi ise kinni maksma

Koondise kapten Kati Kolsar tunnistab, et pealemaksmine ei tulnud varasemaid kogemusi arvestades mängijatele kahjuks üllatusena, küll aga tuli ootamatult summa, mida mängijad peavad välja käima, et finaaltuurniiril osaleda. “Praegu on ikka väga keeruline välja mõelda, kust või mismoodi see raha tuleb,“ kommenteerib Kolsar 20 000€ eelarve puudujääki ja lisab, et Eestis ei teeni ükski sportlane saalihokiga leiba – spordialaga tegeletakse töö ja/või õpingute kõrvalt ning panustatakse omast taskust.