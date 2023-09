OTSEBLOGI | Tšiili ralli: Suninen tõusis uueks liidriks, Tänak kerkis teiseks. Esikolmik peab vägevat heitlust

Reede: Päeva alustas katsevõiduga Tänak, kes kerkis mõistagi ralli liidriks. Varajase lõpu sai aga Esapekka Lappi (Hyundai) päev, kes SS1 viimases kurvis teelt välja sõitis ning autoga üle katuse rullus. SS2-l oli kiireim Elfyn Evans, kes tõusis uueks liidriks. Katse lõpus pirueti teinud Tänak kaotas talle 6,7 sekundiga, aga hoopis rohkem muret valmistas eestlastele üks hüpe katse alguses. „Tegin lõpus spinni, aga alguses on üks väga ohtlik hüpe. Ma pole kindel, kas Martiniga on kõik korras, see oli päris valus maandumine. Kaotasime hübriidi,“ rääkis Tänak.