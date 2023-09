Merike Anderson: olen uhke, et sain Eesti koondislasena medali kaela

Andersoni sõnul on tal iga medaliga on oma lugu, kuid kolm autasu on talle kõige südamelähedasemad.

„Kindlasti on EuroCupi medal minu jaoks kõige väärtuslikum ja samas ka kõige olulisem ja tähtsam. Samas ei saa ka Soome medalit alaväärtustada, sest esimest hooaega välismaal mängides võitsin kohe meistritiitli. Medalijärgne pidu on igas riigis erinev, aga Soome oma, saunailta on eriti eredalt meeles, sest see kestis 24 tundi ja veel peale,“ muigab ta.