Mis saab, kui Venemaa noortekoondis pääseb Eestis toimuvale jalgpalli EM-ile? Tarvi Pürn: suhtleme korraldajatega ja jälgime olukorda

Euroopa jalgpalliliit otsustas teisipäeval, et 2026. aasta U17 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste finaalturniir toimub Eestis. Samuti teatati, et edaspidi on rahvusvahelisele areenile tagasi oodatud Venemaa noortekoondised. Kuidas suhtub sellesse uudisesse kultuuriminister Heidy Purga? Nii sellesse otsusesse üldiselt kui ka kitsamalt just sellesse, et 2026. aastal võib Eesti potentsiaalselt võõrustada ka agressorriigi noortekoondist?

Purga asemel saatis kirjalikud vastused Tarvi Pürn: Eesti on olnud alates sõja algusest seisukohal, et Venemaa ega Valgevene sportlased, võistkonnad ega ametnikud ei tohiks osaleda rahvusvahelistel spordivõistlustel, kuni sõda Ukrainas on lõppenud. Toetame Ukrainat kõigil tasanditel, ka spordis, et aidata sõda võita. See positsioon pole muutunud. Samuti on Kultuuriministeerium jätkuvalt seisukohal, et Eestis ei saa toimuda professionaalsel tasemel võistlusi, kus osalevad Venemaa või Valgevene sportlased. Selleks oleme tippvõistluste puhul kasutusele võtnud ka täiendavad meetmed, rakendades vajadusel sissesõidukeelde.