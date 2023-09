Ott Tänak ja Robert Virves istuvad Saaremaa rallil ühte autosse

56. Saaremaa rallile registreerus rekordilised 185 võistluspaari 16 riigist.

Lisaks koduste meistrivõistluste paremikule on Saaremaal stardis ka noored FIA Rally Star programmi tulevikulootused.

Koduste meistrivõistluste hooaja viimase etapi stardirivi avavad Ford Fiesta Rally2 autoga sõitvad Saaremaalt pärit Ott Tänak ja Robert Virves.

Kolmekordsele Saaremaa ralli võitjale Tänakule pole see koduteedel esimeseks korraks võistelda koos teise piloodiga. 2017. aastal võistles saarlane edukalt koos ralli kuuekordse võitja Georg Grossiga.

2022. aasta juunioride maailmameistrit ja möödunud aasta Saaremaa ralli teist meest Virvest aga ootab sel aastal koduteedel ees uus väljakutse, millele saarlane põnevusega vastu läheb.

„Täpselt ei mäleta, et kes meist selle idee välja käis, et Saaremaal ühes autos võistelda, kuid ilmselt tegin seda mina poolnaljaga. Väga ei uskunud, et Ott nõus on. Koostööd oleme saanud harjutada minimaalselt testis sõites ja saame väikese testi teha ka enne rallit. Minu eesmärk on kaardilugeja istmel anda endast parim ja loodetavasti minu taha midagi ei jää. Kodupubliku ees on alati hea sõita ja seekord saan seda kogeda siis kõrvalistmel,“ sõnas Robert Virves uue väljakutse eel.

Saaremaa ralli võistluse juht Rasmus Uustulnud sõnas, et Eestis on ainult kaks piloodist autoralli maailmameistrit ning juhtumisi on nad mõlemad saarlased.

„Väga hea meel on, et üle mitme aasta õnnestub Otil taas kodurallil startida ning kindlasti on põnev jälgida, kuidas nad koos Robertiga edenema hakkavad. Lisaks paljudele osalejatele ootame rajaääre omadele kaasa elama ja palju pealtvaatajaid, kellele mõeldud info avaldame Saaremaa ralli kodulehel selle nädala jooksul.“