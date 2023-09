Euroliiga klubiga liitunud korvpallitäht: kõik ei pea mängima NBA-s

„Ma tean, kui hea see liiga on, kõik ei pea olema NBA-s. Euroliiga on üks maailma parimaid korvpalliliigasid, mul on hea meel siin olla,“ sõnas Walker.

„Siiani on mul kõik hästi sujunud. See on midagi väga lahedat. See on kahtlemata midagi uut, kuid see on ilus ja põnev koht, kus olla, et midagi uut kogeda,“ rääkis ameeriklane oma esimestest nädalatest Monacos.