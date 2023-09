33-kordne maailmameister peab Tallinna tippvõistlusel oma suurimaks rivaaliks 26-aastast talenti

Jutt käib mõistagi legendaarsest Toni Boust, kes alates 2007. aastast on noppinud 33 maailmameistritiitlit. Nii suur arv kuldmedaleid osutub võimalikuks tänu sellele, et ühe hooaja jooksul selgub trialis maailmameister nii sise- kui ka välisradadel. 33 tiitlit hiljem ei kõhkle Bou oma meeldejäävamast võidust rääkides: „Loomulikult on selleks kõige esimene MM-kuld.“

36-aastase hispaanlase suurimaks rivaaliks on tõusnud temast kümmekond aastat noorem kaasmaalane Jaime Busto. Mehed sõidavad küll erinevates tiimides – Bou Repsol Hondas ja Busto tänavu Gas Gasi tehasemeeskonnas -, kuid see ei sega neid koos treenimast. Pigem leitakse, et koos treenimine ongi üks nendest põhjustest, miks triali maailma tugevaimat võistlusklassi valitsevad hispaanlased. Näiteks tänavu jõudis GP-klassi välishooajal maailma esikümnesse suisa kaheksa hispaanlast ning omavahel jagati ära ka kõik medalikohad. „Meil õnnestub kombineerida mitu faktorit,“ räägib Bou. „Esiteks on Hispaanias väga hea ilm, mis lubab aasta jooksul palju mootorrattaga sõita. Teiseks siin on palju tehasetiime, mis tähendab, et kõik tugevamad sõitjad koonduvad nagunii nende ümber. Ja kolmandaks on siin väga mitmekülgsed rajad ning hooaja jooksul peetakse siin ka väga palju võistlusi,“ lisab ta.

Tipus püsimine ei tule mõistagi vähese vaevaga. Busto treenib enda sõnul viis päeva nädalas ning treeningute pikkused ulatuvad kolme tunnini. Bou läheneb seevastu treenigutesse veidi loomingulisemalt ning treenib 2-5 tundi. „Kestvus sõltub sellest, millises hetkes ma hooaja lõikes parasjagu olen – kas käsil hooajaeelne ettevalmistus või GP-võistluste vaheline periood,“ selgitab Bou.