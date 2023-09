Ka Soome ja Leedu jalgpalliliit keelduvad Venemaa noortekoondistega mängimast

UEFA eilses otsuses seisab, et „laste karistamine täiskasvanute tegude eest on väär“ ja seetõttu lubatakse Venemaa U17 koondised rahvusvahelistele turniiridele tagasi.

Kui esimestena tegid avalduse, et nemad mitte ühelgi tasandil agressorriigi koondistega vastamisi ei lähe, Läti ja Inglismaa jalgpalliliidud, siis praeguseks on sama kinnitanud ka soomlased ja leedukad.

„Soome jalgpalliliit ei nõustu UEFA otsusega lubada Venemaa alaealiste rahvusmeeskondadel naasta rahvusvahelistele võistlustele. Venemaa ja Valgevene rahvuskoondiste osalemist rahvusvahelistel võistlustel ei tohiks jätkuvalt lubada. Meie varasem otsus on endiselt jõus ning Soome jalgpalli- ja futsalikoondised ei mängi esialgu üheski vanuseklassis Venemaa ega Valgevene koondiste vastu,“ teatas Soome alaliit.

Leedu vutiliidu avalduses seisab: „UEFA selline otsus oli veidi ootamatu, kuid meie seisukoht selles küsimuses ei ole üldse muutunud ja jätkub – me ei arva, et ühelgi Venemaa koondisel või klubil peaks hetkel olema võimalus rahvusvahelistel võistlustel osaleda. Isegi hoolimata sellest, et nad ei hakka kasutama riigi lippu, hümni ega muid rahvussümboleid ning mängivad neutraalsetel alustel. Täna oli meil palju vestlusi teiste UEFA liikmete esindajatega ning ka nemad ei kipu selle otsusega nõustuma. Võime veel kord kinnitada, et jääme jätkuvalt oma varasematele seisukohtadele – mõistame hukka Venemaa sõjalised tegevused Ukrainas ja kinnitame, et me ei mängi sajaprotsendiliselt Venemaa jalgpalluritega, isegi kui loos nii otsustab.“

Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak ütles Delfi küsimustele vastates, et vastavad otsused Venemaa noortekoondisega kohtumise osas võetakse vastu siis, kui reaalne olukord seda nõuab ehk ennetavalt enne teineteise vastu kokku loosimist ei ütle EJL „ei“ ega „jah“.

„UEFA on teadlik Eesti Vabariigi valitsuse poliitikast seoses Venemaa sportlastega, sest need teemad on olnud üleval ka UEFA klubivõistlustega seoses,“ ütles Pohlak.

„2026. aasta U17 EM-finaalturniirini on samas kolm aastat ja Venemaa U17 koondise võimalikule mängimisele sellel eelneb ka valikmängude sõel. Isiklikult loodan, et selleks ajaks on sõda Ukrainas lõppenud ning normaalsed suhted riikide ja rahvaste vahel taastatud. Tänase olukorra jätkumisel täidab Eesti Jalgpalli Liit mõistagi Eesti Vabariigi valitsuse siduvaid otsuseid Venemaa sportlaste riiki mittelubamise suhtes ning me ei näe võimalust erandi taotlemiseks ka sellisele suurturniirile, välja arvatud juhul, kui saame selge signaali, et alaealiste sportlaste suhtes on hoiakut muudetud.“