Ralliekspert: ainult Tänak suudab lähiaastatel Rovanperäle vastu saada

Clark tegi sellise avalduse taskuhäälingus «SPIN the Rallypod“.

„Rovanperä on hetkel täiesti omaette klassist ja meil on vaja, et ka Tänak, [Thierry] Neuville ja [Elfyn] Evans saaksid heasse vormi. Sest Rovanperäle on vaja konkurenti ja minu arvates on ainult Tänak see, kes suudaks Rovanperält MM-tiitleid ära võtta,“ sõnas Clark.

“Ilmselt kindlasti mitte sellel aastal, aga tulevikus. Me nägime seda eelmisel aastal Soomes ja ka korduvalt varem, et tal [Tänak] on tugev karakter, ta on isekas, ei karda tagajärgi jne. Paljudel sõitjatel seda pole, aga Tänakul on,“ rääkis ralliekspert.

Ühtlasi leiab Clark, et nii Neuville`il kui Evansil jääb midagi puudu, et Rovanperät ohustada.

“Ma pole päris kindel, et Elfynil on olemas kogu vajalik pakett Rovanperä vastu võitlemiseks. Ja ma olen üsna kindel, et Thierry`l pole ka seda täispaketti. Thierry`l ja Evansil on kahjuks midagi puudu ning me näeme seda igal aastal ning küsime sellel aastaajal alati samu küsimusi. Nii et minu jaoks on just Tänak see, kes suudab vastu saada ja oleks hea teda taas seal [Tšiilis] võitmas näha,“ lisas Clark.

Tšiili MM-ralli algab juba homme. 2019. aastal, kui seal viimati MM-punktidele sõideti, võttis võidu Toyotaga kihutanud Tänak.