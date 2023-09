Venemaa U17 koondised lubatakse uuesti rahvusvahelistele võistlustele, sest UEFA leiab, et laste karistamine täiskasvanute tegude eest on väär. Venemaa noortekoondised ei või seejuures mängude ajal kasutada oma rahvushümni ega -lippu. Ühtlasi ei lubata Venemaa noortekoondistel mängida oma kodumaal.

Lõunanaabrite parlamendiliikme Dāvis Mārtiņš Daugavietise arvates on Euroopa alaliidu otsus häbiväärne ja ootamatu. „UEFA lajatas oma otsusega ukrainlastele vastu vahtimist, kuigi nad on oma kodumaad kangelaslikult Venemaa terroristide eest kaistnud,“ vahendab Läti Delfi Daugavietise sõnu.

Läti haridus- ja teadusministeeriumi spordiosakonna juht Vladimirs Šteinbergs loodab, et ajaks, mil läti 2027 aastal U17 EM-i korraldab, on teema laualt maas. Praegu tuleb aga hoolitseda selle eest, et agressorriikide sportlased rahvusvahelisel areenil võistelda ei saaks. „Meie saame asjades aru nii nagu Ukraina. See puudutab olümpiamänge ja ka muid võistlusi. Me peame Ukrainaga igal rindel ühise asja eest väljas olema,“ rääkis Šteinbergs.