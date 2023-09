Eesti juunioride koondis jätkab võistkondlikul MM-il täiseduga

Turniiri kahe võiduga alustanud Eesti võistkond kohtus E-alagrupi kolmandas voorus Armeeniaga, kel enne seda mängu oli tabelis üks võit ja kaks kaotust. Esimest korda lõppes selle alagrupi üks kohtumine skooriga 4:1, sest armeenlased said meilt ühe võidu kätte.

Segapaar Hugo Themas ja Elisaveta Berik lõpetasid oma ühise etteaste veerand tunniga, sest Artjom Hakobjani ja Ani Sahakjani 21:9, 21:9 alistamiseks kulus aega just niipalju. Avageimis said armeenlased esimese punkti, kuid edasi kujundasid moodi juba eestlased. Intervalliks oldi ees 11:6, teisel geimipoolel lubati vastastel rõõmu tunda vaid kolmest punktivõidust. Teise geimi esimeste punktide mängimine andis armeenlastele lootust veidi rohkem konkurentsi pakkuda, kuid 2:2 pealt spurtisid meie omad 9:1 ja mägirahva lootus kustus sama kiiresti kui see tekkis.