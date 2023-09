KUULA | „Kõva kärbes“: Mitu meetrit pidi Erki Nool olümpiakulla võitmiseks joostes läbima?

Kuna saates on mootorratastega seotud mehed, kes peagi asuvad koos Eesti koondisega teele Rahvuste krossile Prantsusmaale (7. ja 8. oktoober Ernees), on ka lõviosa küsimustest põrinatega seotud, kuid mitte ainult.

Jätkub ka kuulajamäng, mille küsimuse esitab Tõnu Seil saates. Eelmisel korral küsisime, mitmel EM-finaalturniiril on Eesti võrkpallinaiskond osalenud ja kes on need viis mängijat, kes neil kõigil on kaasa löönud. Vastus: 2019 ja 2023 ning mängijateks Kertu Laak, Kristiine Miilen, Eliise Hollas, Nette Peit ja Liis Kiviloo. Vastuseid tuli saate kohta ajalooliselt palju. Võitjaks osutus kuulaja Artur Pärtel. Palju õnne! Teiega võetakse ühendust.