Läti jalgpalliliit ei toeta UEFA otsust ja keeldub Venemaa noorte vastu mängimast

Venemaa U17 koondised lubatakse uuesti rahvusvahelistele võistlustele, sest UEFA leiab, et laste karistamine täiskasvanute tegude eest on väär. Venemaa noortekoondised ei või seejuures mängude ajal kasutada oma rahvushümni ega -lippu. Ühtlasi ei lubata Venemaa noortekoondistel mängida oma kodumaal.

„UEFA jätkuv mängukeeld Venemaa täiskasvanute koondistele peegeldab väga selgelt meie seisukohta vägivalla ja agressiooni vastu. UEFA on otsustanud, et see positsioon jääb muutumatuks kuni sõja lõppemiseni ja rahu taastamiseni. Kuid laste võistlustel osalemise keelamisega me mitte ainult ei riku nende terviklikku arengut puudutavat põhiõigust, vaid otseselt diskrimineerime neid,“ selgitas UEFA president Aleksander Čeferin, miks Venemaa noortekoondised võistlema lubatakse.

Läti alaliit kinnitas, et nende noored Venemaa eakaaslaste vastu mängima ei hakka.

„See otsus on vastuolus meie seisukohtadega, mis jäävad kehtima kuni Venemaa vaenutegevuse lõpuni Ukrainas. Me kinnitame, et jääme Ukraina kolleegidega kõigis otsustes solidaarseks ja samuti austame ja järgime täielikult Läti seadusi, mis piiravad selliste mängude korraldamist või selliste võistkondade Läti territooriumile lubamist,“ teatas Läti jalgpalliliit.

Delfi on palunud UEFA eilsele otsusele kommentaari Eesti kultuuriministrilt Heidy Purgalt ning Eesti Jalgpalli Liidult, mis sai eile UEFA-lt ka positiivse uudise - nimelt toimub Eestis 2026. aasta U17 poiste jalgpalli EM-finaalturniir. On tõenäoline, et Eestil tuleb kolme aasta pärast võõrustada ka Venemaa U17 koondist, kui see suurturniirile peaks kvalifitseeruma.