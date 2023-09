Jalgpallilegend Ronaldo sõudis kolmandat korda abieluranda

Kuigi noorpaari kooselu on kestnud juba seitse aastat, siis tänavu otsustas Ronaldo viimaks brasiillannale abieluettepaneku teha ja sel nädalavahetusel peeti Ibizal ka uhked pulmad.

Noorena paljude erinevate naistega läbi käinud Ronaldol on kahest varasemast abielust kolm last. 2010. aastal sai jalgpallitäht isadustesti kaudu ootamatult teada ka neljandast lapsest, pärast mida otsustas ta läbi teha vasektoomia. Sellest hoolimata võib Ronaldo veel lapsi saada - mehe enda sõnul lasi ta enne seda piisavalt spermat külmutada, et „lastest jalgpallivõistkond moodustada“.