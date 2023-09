17-aastane Carmen Kraav lõpetas Saksa kereautode hooaja tugeva tulemusega

„2023 hooaeg on toonud mulle palju väljakutseid, kuna tegemist on väga konkurentsitiheda noorsportlaste sarjaga. Uute radade õppimiseks üleliigselt aega pole ning kohanemine peab olema kiire. Hooaja alguses valmistas see mulle raskuseid, kuid hooaja keskel toimunud areng võimaldas mul hooaja teises pooles näidata suurt potentsiaali,“ rääkis Kraav peale võistlust.

Ka Red Bull Ring oli enne võistlust neiu jaoks tundmatu rada. Kvalifikatsioonsõidu lõpetas Carmen 10. kohaga, mis paigutas ta esimeseks sõiduks stardirivi keskosasse. See tähendas, et juba esimesest kurvist saati oli tal vaja aktiivselt kaitsta oma positsiooni ning samal ajal pürgida kõrgemate kohtade poole.

„Järgmise hooaja plaanid pole hetkel selged, kuid hea meelega jätkaksin edasi samas sarjas. See hooaeg oli minu esimene hooaeg Euroopas ning vajalik kogemuste saamiseks ning õppimiseks, järgmisel hooajal oleks plaan juba kõrgematele kohtadele sõita. Fookus on hetkel järgmise hooaja ettevalmistustel – on vaja hoida toonust ning otsida treeningvõimalusi, et tugevamana naasta ja kindlasti vahepeal keskenduda ka koolile,“ avas Kraav oma plaane.