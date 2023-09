WRC võistluste direktor teatas rallifännidele hea uudise

WRC esindajad sõidavad sel sügisel Hiinasse, et pidada läbirääkimisi võimalike korraldajalinnadega.

„Hiina ja USA on meie peamised strateegilised sihtmärgid. USA pääseb MM-kalendrisse suure tõenäosusega juba 2025. aastal ja Hiina esimesel võimalusel,“ ütles Larkin väljaandele Autosport.

WRC on juba pikka aega unistanud naasmisest hiiglaslikule USA turule. Järgmise aasta Ameerika etapp on planeeritud Tennessee osariiki.

Rallijuhid on juba varasemalt avaldanud, et nende eesmärk on koostada võistluskalender, mis hõlmaks USA-d ja vähemalt ühte Lõuna-Ameerika etappi. Hetkeseisuga peaks 2025. aastaks kalendrisse naasma Argentina võistlus.