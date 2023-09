Miks osaleb korvpalli karikavõistlustel ainult 11 meeskonda?

Eesti korvpallis pole karikavõistlustel olnud kunagi samasugust tähendust nagu näiteks jalgpallis, kus on mängus koht eurosarjas. Olukord on eriti nukraks muutunud viimastel aastatel. Mullu osales karikavõistlustel 16 klubi, tänavu osaleb ainult 11. Varem oli see arv stabiilselt umbes 20–25.