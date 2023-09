Red Bull pakkus Liam Lawsonile põhisõitja kohta

Lawson, kes asendab hetkel AlphaTauri meeskonnas käevigastusest taastuvat Daniel Ricciardot , on näidanud senise nelja võistlusega suurepäraseid tulemusi. Noor uusmeremaalane on suutnud igal etapil endast märksa kogenumat tiimikaaslast Yuki Tsunodat edestada ning sõitis Singapuri GP-l ka punktidele, kui saavutas üheksanda koha.

Sportskeeda kirjutab, et nendest tulemustest siiski ei piisanud, et Lawson saaks AlphaTauris 2024. aastaks põhisõitja koha, sest tiim on otsustanud jätkata Tsunoda ja Ricciardoga. Küll on aga Lawsonile tagatud põhisõitja koht aastaks 2025, kuna ta leppis järgmiseks hooajaks reservsõitja kohaga. Hetkel on selgusetu, kas see põhikoht avaneb AlphaTauri või Red Bulli tiimis.