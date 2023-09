Venemaa suusatähe kodu sai Ukraina sõjas märkimisväärselt kahjustada

Bolšunovi vanemad elavad Brjanski oblastis Podõvotje külas, mis asub Ukraina piirist vaid paari kilomeetri kaugusel. Venemaa veebisait väidab, et see väike küla on pidevalt ukrainlaste suurtükitule sihtmärgiks.

Bolšunovi treener Juri Borodavko ütles, et suusataja on pommitamise tõttu suures stressis.

„Pommid on tabanud kaevu ja osa majast. Seetõttu kogeb Saša loomulikult pidevat stressi. Me kõik tunneme talle kaasa ja oleme mures; tahame, et tema vanemad läheksid turvalisemasse kohta. Kuid tema isa ei taha talust ja suurest majast loobuda. Loodame, et kõik saab korda,“ ütles Borodavko RIA Novostile.