UEFA andis Eestile U17 EMi korraldusõiguse ja avas Venemaa noortekoondistele ukse

„Lühikese aja jooksul erinevate UEFA võistluste korraldamise Eestile usaldamine näitab, et oleme senise tööga väga hästi hakkama saanud, tõestanud end kindla partneri ja kvaliteetse võõrustajana. UEFA otsus on tunnustus korraldajatele ja laiemalt jalgpallirahvale, sest üks oluline nüanss taoliste turniiride korraldamisel on publikuarv, mis on seni olnud rõõmustavalt kõrge,“ ütles EJL-i president Aivar Pohlak alaliidu pressiteates.