Hyundai ralliboss ootab suuri muutusi: peame otsuseid langetama, isegi kui see inimesi vihastab

Abitebouli sõnul on kõige olulisem küsimus täiesti selge - sarja on vaja meelitada uusi tootjaid.

„Kuidas tuua ralli juurde rohkem autosid? See peab olema kõigi sidusrühmade, FIA (Rahvusvaheline Autoliit) ja MM-sarja promootori jaoks absoluutne prioriteet,“ ütles Abiteboul Rallit.fi-le.

Tiimijuhi arvates tuleks esimese hooaga WRC põhiklassi meelitada tiimid, kes juba osalevad autorallis.

„Peame rääkima inimestega, kes on juba rallimaailmaga seotud. Škodal ja Citroënil on Rally2 auto ja me peame nendega rääkima, mida nad vajavad Rally1 kategooriasse pääsemiseks,“ pakkus F1-sarja kogemusega Abiteboul.

„Kui see tähendab, et ralliautode võistlust tuleb muuta, ei tohiks me olla arad. Me ei peaks hoiduma tegemast selliseid muudatusi, mis toovad need inimesed pardale. Kui see tähendab, et Rally1 ja Rally2 autod peavad üksteisega tugevamalt seotud olema, siis miks mitte seda teha?“ küsib Hyundai boss.

Tiimijuht ei näe mingit probleemi, kui autoralli põhiklass peaks astuma sammukese tagasi Rally2 suunas.

„See sobiks mulle väga hästi,“ kinnitas Abiteboul ja jätkas: „Nüüd peame lihtsalt pusletükid paika saama ja otsused langetama, isegi kui see inimesi vihastab. Vabandust, aga sport peab edasi arenema ja edasi liikuma.“

„Lineaarne televisioon on surnud“

Abiteboul lisas, et ootab ka WRC-sarja teleproduktsiooni muutmist, sest praegune on liiga kallis ja ei rahulda rallifänne.

„Mina isiklikult hoolitseksin selle eest, et televisiooni tootmiseks kulutatavad tohutud rahasummad suunataks digitaalsisu loomisesse. Me kulutame suurt raha spetsiaalselt katseid läbivate võttegruppide peale, see maksab palju. See tuleks täielikult lõpetada. Selle rahaga saaks midagi hoopis muud teha.“

„Lineaarne televisioon on surnud. Kuidas jälgitakse sporti tänapäeval? Seda näeme siit,“ sõnas Abiteboul, näidates näpuga nutitelefonile. Tema arvates võiks videopildi tootmiseks kasutada autodes olevaid kaameraid ja droone.

„Mina võtaksin kasutusele Rally2 autod, lõpetaks vanamoodsate telesaadete tootmise ja koliks digimaailma,“ lisas prantslane otsekoheselt.