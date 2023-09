Käsipalli meistriliiga jätkub täisvooruga. Martin Noodla: suurem stress on möödas

Kolmapäeval pealinnas kohtuvate Mistra ja Kehra hooaja algus on olnud väga eriilmeline, kui esimesena mainitu on juba pidanud mänge nii meistriliigas, eurosarjas, kui ka Balti maades. HC Kehra on see-eest keskendunud vaid kohalikele võistlustele. Pulp&Paperi meeskond alustas meistrivõistlusi kaotusega Viljandile ning alistas seejärel SK Tapa. Mistra on saanud kaks võitu ning korra jäädi alla Servitile. Eelmisel hooajal läksid omavahelistes matsides kõik punktid Mistrasse.

„Eks kindlasti oli eelmise nädalavahetuse Balti liiga mängude pealt näha, et meestel on kerge väsimus peal. Õnneks oleme pikast seeriast pääsenud suurte kaotusteta ning peale pisiasjade, on mehed terved ja vigastusi ei ole tekkinud. Kolmapäeval peame oleme 100 protsenti võitluseks valmis, sest kõik tahavad ju punkte juurde saada. Kuid üritame teha nii, et meie arvelt see võimalik ei ole,“ alustas esmaspäevasel treenerite päeval 65-aastaseks saanud Mistra kogenud loots Jüri Lepp.

Ainsana kaotuseta jätkav Viljandi võõrustab HC Tallinnat

Kahe hooaja vahel Ott Varikust ilma jäänud mulgid on vaatamata sellele liikunud võimsalt ning pole veel kaotusekibedust maitsma pidanud. Meistriliigas on kirjas neli punkti ning Balti sarjas jätkatakse puhaste paberitega. HC Tallinna noor meeskond pole sarnast edu näidata suutnud, kui eurosarjas tunnistati vastaste paremust ja meistriliigas ollakse samuti nulli peal. Eelmisel hooajal jäid mulgid kõikides omavahelistes kohtumises kindlalt peale.

„Meie võtame nüüd asja rahulikult, eurosarja kohtumised on seljataga ja suurem stress on möödas. Eelmisel nädalavahetusel andsime poistele väikse puhkuse ja kuigi tiimis on ka kergemaid vigastusi, siis midagi hullu õnneks ei ole. Saame jupi kaudu arengus edasi liikuda. Teine pool on kindlasti soosik ning seetõttu mingeid pingeid meil võtta vaja ei ole,“ analüüsis sügisest HC Tallinna treeneripingil ohjad üle võtnud Martin Noodla.

Tapa võõrustab Põlva Servitit